CDI3* Cascais: Pódio português no Grande Prémio e GP Especial 17 Março, 2020 7:45

O segundo concurso internacional (CDI3*) que decorreu no Centro Hípico do Estoril entre 5 e 8 de Março reuniu 45 atletas e 52 cavalos de 7 países.

Os vencedores deste segundo internacional foram, João Torrão (POR) com Equador no Grande Prémio e G.P. Especial; Claudio Castilla Ruiz (ESP) com Lalrio no nível S. Georges; José Garcia Mena (ESP) com Gladiador do Lis na Intermediária A; nos Ponéis, Lisa Caroline Bartz (ITA) com Derano B; nos Juniores, Estelle Schurink (SUI) com Fangarifau; nos Young Riders, Carla de la Fuente Pablos (ESP) com Fay e no Small Tour, Tiago Alves (POR) com Ramon.

A salientar, as boas médias alcançadas pela generalidade dos concorrentes, com vários conjuntos a pontuar acima ou muito próximo dos 70%. Foram os casos de João Torrão com o Lusitano Equador que superou a sua marca pessoal no Grande Prémio e G.P. Especial (74,978% e 74,830%), de Claudio Castilla Ruiz com Lalrio na reprise S. Georges e Intermediária I (71,588% e 70,088%), de José António Garcia Mena com o Lusitano Gladiador do Lis (Peralta x Alteza do Lis by Spartacus) na Intermediária A e B (72,000% e 73,297%), de Lisa Caroline Bartz com Derano B nos Póneis (75,048% e 74,081%), e de Carla de la Fuente Pablos com Fay nos Young Riders (70,265% e 70,382%).

No domingo (8) realizaram-se reprises Freestyle, destacando-se José António Garcia Mena com Benzi Landro que venceu o Big Tour com 75,615%; Tiago Alves com Ramon conseguiu 69,140% no Small Tour; nos Poneis Lisa Caroline Bartz com Derano B pontuou 75,305%; nos Juniores Estelle Schurink e Fangarifau obtiveram 71,375% e nos Young Riders Catarina Costa com Kut’N’Move venceu com 69,900%.

Resultados completos AQUI