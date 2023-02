CDI3* Cascais: Brasileiro João Oliva brilha com «Feel Good VO»

O Centro Hípico da Costa do Estoril, em Cascais, recebeu este fim-de-semana, o primeiro concurso internacional de dressage, de três estrelas, do calendário nacional que contou com a participação de mais de 40 conjuntos de 13 países.

O olímpico João Oliva começou o ano desportivo em Cascais com o garanhão Westfalian «Feel Good VO» de 11 anos, vencendo o Grande Prémio (69,782%) e G.P. Especial, conseguindo a sua melhor média (71,340%) com este cavalo. A moldava Alisa Glinka com o garanhão Oldenburgo Aachen de 12 anos, foi segunda classificada no Grande Prémio (69,609%), enquanto o português Vasco Mira Godinho com o Lusitano «Iranico» completou o pódio (69,500%).

No domingo, na reprise G.P. Especial, o debutante brasileiro Renderson Oliveira com o Lusitano «Fogoso Campline» ficou em segundo lugar ex-aequo com Vasco Mira Godinho com Iranico, pontuando 70,234%.

No Prix St Georges e Intermediária I, destacou-se o britânico Angus Corrie-Deane com o garanhão Hanoveriano «Jack Johnson 2» de 10 anos, vencendo nos dois dias com 71,647% e 72,265%.

No escalão Júnior Team e Individual, a italiana Lisa Caroline Bartz com El Romana Plus, conquistou o primeiro lugar do pódio nos dois dias, com as médias de 70,636% e 70,735%.

No escalão Young Riders, a cavaleira portuguesa Nicole Silva foi a vencedora nos dois dias com o cavalo Hanoveriano Funji, conseguindo nas reprises 69,235% e 69,500%.

No internacional reservado aos Póneis, a italiana Salomé Bartz com Derano B venceu as reprises Team e Individual superando as suas pontuações anteriores conseguindo as médias finais de 70,057% e 69,270%

