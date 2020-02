CDI3* Cascais: 52 Cavalos passam no Vet-Check

Os 52 cavalos inscritos, que começam este sábado, a disputar as provas do CDI3* de Cascais no Centro Hípico da Costa do Estoril, passaram esta sexta-feira no vet-check obrigatório, sem restrições.

As provas começam, às 08h30, com as provas de Cavalos Novos de 5 anos, na qual participam a alemã Sabine Krogemann com L’Eximio e a francesa Charlotte Chalvignac com Zouso Majishan.

No Grande Prémio do Big Tour (14h45), estão inscritos um número recorde de 17 conjuntos de 6 paises. O primeiro conjunto em pista será o francês Ludovic Henry que executa a sua reprise com o KWPN Casanova S de 13 anos às 14h15.

