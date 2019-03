CDI3* Cascais: 39 Cavalos passam na inspecção veterinária

Tudo pronto para o segundo CDI3*, CDICh-A, CDIJ, CDIP, CDIU25, CDIY, CDIYH que vai decorrer de 07 a 10 de Março, no Centro Hípico da Costa do Estoril.

Esta quinta-feira realizou-se a inspecção veterinária obrigatória dos 39 cavalos inscritos, estando todos aptos a participar no internacional que começa esta sexta-feira com as provas do Small Tour às 09h30.

Um dos prémios deste segundo internacional, será o sorteio entre os participantes com a pontuação mínima de 66%, nos dias 8 e 9 de Março – 7 dias de alojamento na Ilha do Sal numa vivenda de luxo com vista mar, com capacidade para 4 pessoas, sendo condição obrigatória, o vencedor estar presente no momento do sorteio, durante o jantar de 9 de Março.

