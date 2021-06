CDI3* Cascais: 29 Conjuntos de 6 países participaram 7 Junho, 2021 14:03

O Centro Hípico da Costa do Estoril recebeu de 1 a 2 e de 4 a 6 de Junho de 2021, a quarta edição do CDI3* que reuniu entre 4 e 6 de Junho 29 cavaleiros e 32 cavalos em representação do Brasil, Venezuela, Itália, México e de Portugal.

Os vencedores deste segundo internacional foram, Martim Meneres (POR) com Equador no Grande Prémio (71,174% e G.P. Especial (72,936%) e Rita Ralão com Disturbio que alcançou a segunda posição no GP Especial com 70,040%, a sua melhor marca pessoal ; Manuel Maria Clemente (POR) com Gavião nos Children Team (71,000%); nos Ponéis Team, Lisa Caroline Bartz (ITA) com Derano B (71,857%); nos Juniores, Mafalda Deitado (POR) com Bandolim (66,818%); nos Young Riders, Marta Fernandes Marques com Husseim VO (60,059%);

2º CDI – Resultados

1º CDI – Resultados