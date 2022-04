CDI3* Beloura: Triunfo de Claudio Castilla no Grande Prémio

O Centro Hípico da Quinta da Beloura Horse Center (Sintra) em conjunto com a Federação Equestre Portuguesa e a Federação Equestre Espanhola recebeu entre 21 e 24 de Abril o CDI3* e o CPEDI. Paralelamente decorreu o Concurso de Dressage Nacional e uma Jornada da Taça de Portugal.

Boa prestação do luso-brasileiro Nuno Chaves de Almeida com o garanhão Lusitano de 7 anos, Lizarran (Zaire x Vexa por Xaquiro) ao pontuar na reprise Preliminar 71,4453% na sexta-feira e na final dos cavalos de 7 Anos no sábado, 74,143%, numa prova habitualmente dominada pelos cavalos warmblood.

No Grande Prémio e GP Freestyle brilhou o olímpico espanhol, Claudio Castilla Ruiz com o Lusitano Hi-Rico do Sobral conseguindo 70,065% e 72,025% no GP Freestyle no domingo. O brasileiro Pedro Tavares de Almeida foi segundo classificado no GP com o Lusitano Famous do Vouga (69,630%) enquanto o cavaleiro português Hugo Pereira com Falsário LS ocupou a terceira posição (69,305%).

Na Intermediária A e B, Maria Caetano com o garanhão CP Happy Plus dominou nos dois dias conseguindo no sábado a média de 71,530% e no domingo 69,540%.

O Grande Prémio Especial que contou com 13 participantes, teve como vencedora a cavaleira olímpica Maria Caetano com Fenix de Tineo (71,489%). Hugo Pereira na segunda posição com Falsário LS (70,873%) e Claudio Castilla Ruiz em terceiro com o garanhão Hanoveriano de 11 anos, Lario de Adama de Susa (69,447).



PARADRESSAGE – CPEDI3*

Grau I – 1 participante.

Na reprise Team (Grau I) Ana Mota Veiga com Convicto LV obteve 60,512% na sexta-feira, 69,464% no Individual e no Freestyle 71,889%.

Grau II – 2 participantes

Venceu o espanhol Felix Gonzalez com Merlin nos três dias obteve as médias de 62,424%, 65,147% e 68,923%.

Grau IV – 4 participantes

A espanhola Carla Onrubia Roman com Fuerstenau foi a vencedora conseguindo as seguintes médias: Team 65,583%, Individual 69,472% e no Freestyle 74,025%.

Grau V – 1 participante

A cavaleira belga Anneke de Vree com Tongerenhof Paragon registou as seguintes médias: Team 67,093%; Individual 67,063%; Freestyle 69,875%.

O júri do evento foi composto por Frederico Pinteus (POR) 4* (presidente), Gotthilf Riexinger 5* (ALE); Francisco Guerra Diaz (ESP)5*, Monique Peutz-Vegter (HOL) 4*, Freddy Leyman (BEL) 4* e Knut Danzberg (ALE) 4*.

Resultados completos AQUI