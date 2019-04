CDI3* Alter: Rodrigo Torres mantém hegemonia

O cavaleiro português Rodrigo Torres manteve a hegemonia com o Lusitano Fogoso na segunda etapa da Rota Lusitana (CDI3*) que decorreu na Coudelaria de Alter no passado fim-de-semana (27 e 28 de Abril), vencendo pelo segundo ano consecutivo, o Grande Prémio (70,391%) e no domingo no G.P. Especial conseguindo a sua melhor marca pessoal: 72,447%.

Duarte Nogueira foi segundo classificado com Beirão no Grande Prémio (69,152%) enquanto João Miguel Torrão com Equador MVL ocupou o terceiro lugar (68,565%). No domingo, João Torrão foi segundo classificado no G.P. Especial (71,702%) e Ricardo Moura Tavares foi terceiro com Baluarte da Broa (68,127%).

Nas camadas mais jovens, a cavaleira italiana Melanie Valerie Bartz no seu segundo internacional com Diary Dream Old, venceu nos dois dias, conseguindo na reprise Juniors Team 68,061% e no domingo na Individual a promissora média de 70,686%. Maria Mafalda Deitado foi segunda classificada com Bandolim (67%) no sábado, enquanto Sebastião Lucas Lopes com Fidelio Plus foi terceiro (66,394%). No domingo as posições inverteram-se, subindo ao segundo lugar do pódio, Sebastião Lucas Lopes (70,098%) e Maria Mafalda Deitado ocupando o terceiro lugar conseguindo na Individual a média final de 67,255%.

Nos Jovens Cavaleiros, Martins Meneres, (3º no ranking mundial para YR), voltou a ser o protagonista, ocupando os dois primeiros lugares do pódio nas reprises YR Team e Individual com os cavalos Equador (71,520% e 72,696%) e Gucci Plus (69,510% e 71,569%) nos dois dias. Yoann Pinto foi terceiro classificado com Douro nos dois dias (67,205% e 68,186%).

Maria Benedita Gonçalves com Handaluza venceu nos dois dias, conseguindo no Children Team Test 66,923%, e na reprise Individual 62,381%.

A próxima e última jornada da Rota Lusitana 2019 vai decorrer na Companhia das Lezírias (11 e 12 de Maio).

Resultados completos AQUI