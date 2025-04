CDI3* Abrantes: Mariana Assis Silva vence Grande Prémio Especial

O Centro Equestre Vale de Ferreiros, no Pego, recebeu este fim de semana o CDI3*, evento que contou também com provas nacionais (CDE), dinamizando ainda mais uma competição que reuniu 45 atletas e 54 cavalos.

A vencedora do Grande Prémio Especial foi a cavaleira portuguesa Mariana Assis Silva, atualmente na 105.ª posição do ranking mundial. Montando o garanhão Lusitano de 12 anos, Iji HP, a dupla brilhou ao conquistar 68,128% na prova de domingo, depois de ter alcançado a segunda posição no Grande Prémio com 66,283% no sábado. Estes resultados confirmam a evolução do conjunto neste início de temporada, na sequência de uma sólida prestação no CDI3* de Alter, onde estiveram muito perto da marca dos 70% no Grande Prémio.

O olímpico Daniel Pinto, que venceu o Grande Prémio no sábado com Licor da Toula (67,913%), terminou em segundo lugar no GP Especial com 67,596%. Já Filipe Canela, com Fortuna 424, manteve a consistência ao alcançar a terceira posição nos dois dias, com 64,218% no Grande Prémio e 64,511% no GP Especial.

Na categoria de cavalos novos de 5 anos, a amazona mexicana Martha Fernanda Quirarte destacou-se com Quebra-mar, somando impressionantes 79,600% na reprise preliminar e 81,000% na final de domingo. Manuel Vacas Carvalho, com Que Simetria OC, assegurou o segundo lugar nos dois dias, com 77,600% no sábado e 70,400% no domingo. O espanhol Hugo Gomez fechou o pódio na prova preliminar e foi quarto classificado na final.

Já na categoria de 6 anos, a olímpica Maria Caetano demonstrou mais uma vez o seu excelente momento de forma com Pendragon de Tineo, alcançando 80% tanto na prova preliminar como na final. Recorde-se que este conjunto venceu também no CDI3* de Jerez de la Frontera (Espanha) no mês passado, com 77,800% e 79,200%, respetivamente.

O próximo CDI3* está agendado para os dias 25 a 27 de abril e terá lugar nas instalações do Hippos Golegã – High Performance Equestrian Sports Center.

