CDI-W Zakrzów: Boaventura Freire conquista o 3º lugar do pódio na Polónia 29 Outubro, 2018 12:32

O cavaleiro português Boaventura Freire assegurou este domingo o 3º lugar do pódio no Grande Prémio Freestyle da Taça do Mundo em Zakrzów (Polónia). Montando o Hanoveriano Sai Baba Plus, Boaventura conseguiu a sua melhor marca nesta reprise que foi de 75,385%. Com este resultado, o cavaleiro português soma 15 pontos no Ranking da Taça do Mundo da Liga Ocidental.

O melhor resultado deste conjunto no Grande Prémio Freestyle foi no CDI4* de Fritzens-Schindlhof (Áustria), quando pontuaram 71,610% em Julho passado. Desde essa altura que Sai Baba Plus tem estado ausente das pistas recuperando de uma lesão. Boaventura (Sai Baba Plus) ficou ainda classificado em 4º lugar no Grande Prémio com a pontuação final de 69,457%.

O alemão Frederic Wandres com o cavalo Duke of Britain de 11 anos, venceu o Grande Prémio Freestyle da Taça do Mundo com a média final de 79,610%, seguido do seu compatriota Fabienne Müller-Lütkemeier com Fabregaz (77,850%).

No CDI2* que decorreu em paralelo, Boaventura com o garanhão Hanoveriano Fellow Plus, conseguiu os seguintes resultados promissores:

3º Inter Freestyle – 72,410%

2º Intermediária I – 72,029%

2º Prix St. Georges – 70,176%

