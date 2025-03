CDI-W s’Hertogenbosch: Justin Verboomen e Zonik Plus brilham no Grande Prémio da Taça do Mundo

Mais uma vez, o cavaleiro belga Justin Verboomen, montando o garanhão Zonik Plus, do criador português Vasco Freire da Dressage Plus, demonstrou a sua determinação em lutar pelo pódio, esta sexta-feira. Com classe, qualidade e leveza, a dupla brilhou no Grande Prémio da Taça do Mundo em s’Hertogenbosch (Holanda), conquistando o terceiro lugar do pódio.

O conjunto belga realizou uma paragem extraordinária, seguida de uma diagonal ativa e poderosa. Executou um ladear à esquerda com souplesse e em ‘uphill’, culminando numa paragem quadrada com um bom recuar. Em seguida, apresentou outra diagonal, conduzindo diretamente a uma bela passage, finalizando com um piaffer preciso e ativo. As transições foram fáceis e fluidas, seguidas de um passo largo, ativo e com amplitude. Depois, veio a transição para a passage e um bom piaffer. Mantendo-se nos 75,5%, o conjunto apresentou boas passagens de mão a dois tempos, seguidas de um galope largo e poderoso, um zig-zag e boas passagens de mão a tempo, demonstrando grande capacidade de concentração e sustentação nas piruetas. Executou uma diagonal poderosa a trote e passage igualmente impressionantes, além de 15 passos de piaffer no ponto e uma passage exuberante, finalizando com uma paragem impecável.

Os juízes Isobel Wessels, Christine Prip, Ulrike Nivelle, Maarten Van der Heijden e Francis Verbeek-van Rooy premiaram o conjunto com 74,652%.

Venceu o Grande Prémio a britânica Charlotte Fry com Glamouradle, pontuaram 75,978% seguida da sua compatriota Becky Moody com Jagerbomb (75,587%).

Hoje realiza-se o Grande Prémio Freestyle.