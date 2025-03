CDI-W ‘s-Hertogenbosch: Charlotte Fry vence última qualificativa da Taça do Mundo (VÍDEO)

A tensão era palpável na última qualificativa da temporada da FEI Dressage World Cup™ Western European League. Em ‘s-Hertogenbosch, a britânica Charlotte Fry e Glamourdale saíram vitoriosos mais uma vez, garantindo o seu lugar na Final com um recorde perfeito de três vitórias em três apresentações. No entanto, a sua compatriota Becky Moody e Jagerbomb chegaram muito perto. A estrela em ascensão da Bélgica, Justin Verboomen com Zonik Plus, encantou o público e terminou em terceiro lugar.

Fry e Moody dominaram em ‘s-Hertogenbosch, protagonizando um duelo de excelência. A atual campeã mundial, Fry, superou a sua compatriota nas duas reprises, apresentando um desempenho impecável no Freestyle, que lhe rendeu 89,705%. Já tendo conquistado vitórias em Londres e Amsterdão, Fry acumulou um total de 60 pontos, garantindo confortavelmente a vaga na Final da FEI Dressage World Cup™ em Basel, dentro de três semanas.

A Bélgica, por outro lado, teve um impacto maior, com três atletas terminando entre os sete primeiros. Domien Michiels e Intermezzo van het Meerdaalhof executaram um Freestyle impecável. Larissa Pauluis (BEL) seguiu com uma prestação dinâmica e energética montando Flambeau. Com uma pontuação de 79,895%, Pauluis garantiu a quinta posição e conquistou pontos suficientes para assegurar a vaga na Final.

Ainda assim, foi Justin Verboomen com Zonik Plus que liderou a investida belga. Após um segundo lugar em Mechelen, a dupla voltou a impressionar em ‘s-Hertogenbosch, conquistando a terceira posição. O piaffe e passage foram de tirar o fôlego, e o Freestyle foi recompensado com 84,160%. “Desde jovem, Zonik Plus já demonstrava grande potencial. Ele é um lutador, um vencedor”, disse um Verboomen um pouco contido. Apesar das fortes performances, este conjunto pode ficar aquém dos pontos necessários para a Final, já que disputou apenas duas qualificativas.

