CDI-W Neumunster: Nanna Merald brilha no G.P. Taça do Mundo (VÍDEO)

A qualificativa da FEI Dressage World Cup™ em Neumünster (Alemanha) foi palco de uma disputa intensa, mas, no final, foi a dinamarquesa Nanna Skodborg Merrald, montando Blue Hors Zepter, que garantiu a vitória por uma margem mínima de apenas dois décimos de ponto, alcançando a pontuação de 81,465%. A norueguesa Isabel Freese, com Total Hope OLD, vencedora do Grande Prémio, teve que conformar com o segundo lugar. Já o francês Corentin Pottier estabeleceu um novo recorde pessoal ao atingir 80,290% com Gotilas du Feuillard, assegurando a terceira posição.

O brasileiro Renderson Silva de Oliveira, montando o Lusitano Fogoso Campline – medalha de prata por equipas e quinto classificado individual nos Jogos Pan-Americanos de 2023 – mostrou todo o seu talento neste CDI-W. Competindo no Grand Prix Freestyle, a dupla brasileira obteve uma expressiva média final de 76,845%, conquistando a nona posição entre a elite da dressage mundial.

View this post on Instagram A post shared by FEI.tv (@fei.tv)

O evento em Neumünster destacou-se pela diversidade de participantes, com sete nacionalidades diferentes representadas no top 10. A temporada da FEI Dressage World Cup™ na Liga da Europa Ocidental aproxima-se do seu desfecho, restando apenas as etapas de Gotemburgo (SUE) e ’s-Hertogenbosch (NED).

Após a qualificativa deste domingo, Nanna Skodborg Merrald, Larissa Pauluis e Isabel Freese levam para casa pontos valiosos na classificação da FEI Dressage World Cup™.

Resultados AQUI