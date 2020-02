CDI-W Neumünster: Jessica von Bredow-Werndl destrona Isabell Werth (VÍDEO)

A alemã Jessica von Bredow-Werndl, no dia do seu 34º aniversário montou para a vitória no Grande Prémio Freestyle em Neumünster, Alemanha, destronando a sua compatriota e campeã em título, Isabell Werth.

Montando a égua TSF Dalera BB de 13 anos, Jessica conseguiu a excelente média final de 89,640% batendo a sua marca pessoal neste domingo, na nona qualificativa da Taça do Mundo de Dressage. A sua pontuação que incluiu 42 notas de 10 catapultou a cavaleira para o primeiro lugar do ranking da Liga da Europa Ocidental da FEI Taça do Mundo 2019/2020, onde apenas os primeiros 9 conjuntos deste ranking, ficam automaticamente apurados para a final em Las Vegas (EUA) em Abril próximo. Isabell Werth com Emilio foi 2ª classificada com 88,450%, enquanto Helen Langehanenberg (ALE) com Damsey FRH ocupou o 3º lugar do pódio (85,220%). Benjamin Werndl (ALE) (irmão de Jessica) foi quarto classificado com Famoso Old (85,165%).

Faltam ainda duas qualificativas, Gothenburg (SWE) no próximo fim-de-semana e ’s-Hertogenbosch (NED) no dia 14 de Março. Nessa altura Jessica von Bredow-Werndl vai montar Zaire, o seu outro cavalo de topo.

