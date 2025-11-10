CDI-W Mexico: Matthias Alexander Rath faz a dobradinha

O alemão Matthias Alexander Rath impôs-se na Taça do Mundo de Dressage do México, alcançando um brilhante duplo triunfo ao vencer tanto o Grande Prémio como o Grande Prémio Freestyle, disputado neste domingo com Destacado FRH. O evento, dotado com 300.000 euros em prémios, consolida-se como uma das competições não-campeonatos mais importantes da América do Norte.

Rath e o garanhão de 12 anos obtiveram uma média de 79,340% na Kür, impondo-se com elegância e precisão na sua segunda prestação no continente americano — a primeira ocorreu há quinze anos, nos Jogos Equestres Mundiais de Kentucky 2010, onde integrou a equipa alemã medalha de bronze.

O pódio repetiu a mesma ordem do Grande Prémio realizado no dia anterior. A também alemã Ingrid Klimke foi segunda classificada com First Class, após uma prestação avaliada em 78,905%, enquanto o equatoriano Julio Mendoza Loor, montando Jewel’s Goldstrike, completou o pódio com 77,860%.

