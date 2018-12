CDI-W Mechelen: Maria Caetano Couceiro em 4º lugar no Grande Prémio (VÍDEO) 29 Dezembro, 2018 8:09

A cavaleira portuguesa Maria Caetano Couceiro montando o garanhão Lusitano Coroado AR, propriedade do criador espanhol Juan Manuel Cordeiro, ficou esta sexta-feira no 4º lugar no Grande Prémio do CDI-W de Mechelen, na Bélgica, com a pontuação de 71,543%, e à frente da olímpica irlandesa, Judy Reynolds com Vancouver K, 5º lugar (71,087%). Venceu a reprise o olímpico holandês Hans Peter Minderhoud com Glock’s Dream Boy (75,870%).

Maria, que ocupa o 4º lugar provisório no Ranking da FEI Taça do Mundo de Dressage, após a sexta etapa em Olympia, Londres, há cerca de uma semana, tem atrás de si uma equipa bem organizada e motivada pelos seus resultados, que dignifica a nossa bandeira além -fronteiras.

Hoje (sábado), Mechelen acolhe o Grande Prémio Freestyle (7ª qualificativa) da FEI Taça do Mundo de Dressage e no domingo a qualificativa da FEI Taça do Mundo de Saltos.

Confira os resultados completos AQUI