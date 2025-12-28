CDI-W Mechelen: João Pedro Moreira sobe ao pódio na Bélgica

O CDI-W de Mechelen acolheu esta manhã, a partir das 8h00, a reprise do Grande Prémio, numa jornada madrugadora que terminou com um excelente terceiro lugar para o cavaleiro português João Pedro Moreira, montando Drosa Fuerst Kennedy OLD.

O conjunto luso quebrou a hegemonia belga com uma prestação sólida e expressiva, que foi recompensada com uma média final de 72,544%. A performance mereceu a unanimidade dos cinco juízes, garantindo de forma clara um lugar no pódio nesta importante competição internacional de ensino.

A vitória no Grande Prémio coube à belga Larissa Pauluis, aos comandos do westfaliano Flambeau, que alcançou a média final de 73,913%. A segunda posição foi igualmente conquistada por um atleta da casa, Justin Verboomen, que montou Djembe de Hus OLD, terminando com 73,065%.

O CDI-W de Mechelen prossegue amanhã, segunda-feira, 29 de dezembro, com a realização da reprise Freestyle, prova que poderá ser acompanhada em direto através do canal hípico ClipMyHorse.TV. Esta jornada colocará o ponto final na disciplina de ensino num dos últimos grandes palcos indoor do calendário equestre internacional do ano.

