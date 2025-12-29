CDI-W Mechelen: João Pedro Moreira alcança melhor marca na Bélgica

Portugal encerrou a temporada de Dressage de 2025 de forma memorável em Mechelen, (Bélgica) com João Pedro Moreira a conquistar um excelente terceiro lugar no Grande Prémio Freestyle. O cavaleiro português montou o garanhão Oldenburgo de 10 anos, Drosa Fürst Kennedy OLD, alcançando 79,280%, a sua melhor pontuação até à data. No Campeonato da Europa de Dressage em Crozet (França), o conjunto tinha registado 75,521% na reprise Freestyle.

Depois de se destacar no Grande Prémio no sábado, João Pedro Moreira voltou a conseguir uma prestação muito sólida no Freestyle com Drosa Fürst Kennedy OLD, cavalo propriedade do atleta em conjunto com Roberto Pedrosa (Haras do Drosa). O talentoso cavalo castanho escuro executou os movimentos com grande facilidade, revelando concentração e excelentes capacidades de reunião, o que garantiu o terceiro lugar com 79,280%.

João Moreira monta Kennedy desde que este tinha apenas dois anos e meio, partilhando com ele uma ligação muito especial. O percurso do conjunto não esteve isento de dificuldades: no ano passado, na véspera do Grande Prémio dos Jogos Olímpicos de Paris, Kennedy teve de ser submetido a uma cirurgia de urgência devido a uma cólica.

“No ano passado, por esta altura, mal conseguíamos trotar. O Kennedy teve uma recuperação incrível. Estar aqui agora e terminar a temporada de 2025 desta forma é um privilégio. Tenho imenso orgulho nele, é muito especial e dá sempre o máximo por mim”, afirmou João Pedro Moreira.

A vitória nesta qualificativa da FEI Dressage World Cup™, disputada em casa, coube à belga Larissa Pauluis, que venceu com Flambeau, pontuando 82,975%.

Tal como em 2024, o seu compatriota Justin Verboomen terminou na segunda posição. Desta vez montou o seu segundo cavalo de Grande Prémio, Djembe de Hus OLD, alcançando 82,450% no Freestyle, ficando muito próximo da vencedora.

Classificação da Taça do Mundo

Após a quinta qualificativa da FEI Dressage World Cup™ em Mechelen, o alemão Raphael Netz mantém a liderança do ranking com 48 pontos. Larissa Pauluis sobe para o segundo lugar, com 47 pontos. A próxima etapa terá lugar em Basileia (Suíça), nos dias 9 e 10 de Janeiro.

ResultadosAQUI