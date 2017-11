CDI-W Lyon: Isabell Werth montou Emilio para a vitória no Grande Prémio: Daniel Pinto em sétimo (VÍDEO) 2 Novembro, 2017 12:36

A olímpica alemã Isabell Werth, com o castrado Westfalian de 11 anos, Emilio, venceu esta quinta-feira o Grande Prémio Taça do Mundo em Lyon, com uma reprise impecável alcançando a excelente média final de 80,200%. É a terceira vez este ano, que este conjunto pontua 80% no Grande Prémio; pontuaram 81,080% em Gotemburgo, Suécia em Fevereiro e 80% em ‘s-Hertogenbosch, Holanda em Março.

Isabell, é a única cavaleira na historia do desporto equestre a conseguir com 3 cavalos diferentes (Bella Rose, Weihegold e Emilio) pontuações de 80% no Grande Prémio.

O olímpico sueco Patrik Kittel com a égua Deja foi segundo classificado com 76,880% enquanto a olímpica espanhola Beatriz Ferrer-Salat e Delgado, ocuparam o terceiro lugar com 76,080%.

O cavaleiro olímpico, Daniel Pinto, 41º do ranking mundial e o único português a competir nesta segunda etapa da Taça do Mundo em Lyon, alcançou um honroso 7º lugar com a média final de 72,780%. Este é o segundo melhor resultado do conjunto, já que no CDI4* em Medina Sidónia, Espanha, venceram o Grande Prémio com a média de 73,360%, em Março deste ano.

Esta foi a segunda qualificativa de nove da Taça do Mundo de Dressage FEI 2017/2018.

Resultados – Grande Prémio AQUI