CDI-W Lyon: Isabell Werth brilhou na Taça do Mundo (VÍDEO) 2 Novembro, 2021 11:41

Medalha de prata em Tóquio, a alemã Isabell Werth confirmou a condição de favorita ao vencer pela quinta vez consecutiva, a etapa de Lyon (França) da Taça da do Mundo de Dressage.

Montando Weihegold Old, Werth pontuou no GP Freestyle, 84,910% para conquistar esta etapa. A prata foi para a amazona dinamarquesa Nanna Merrald, com Atterupgaards Orthilia conseguiu 83,695% e o bronze foi para o cavaleiro alemão Fredric Wandres com Duke of Britain FRH, com 81,640%. A vencedora da etapa de abertura na Dinamarca, a dinamarquesa Cathrine Dufour, ficou às portas do pódio com Vamos Amigos em quarto lugar, obteve 81,135%.

A próxima etapa da Taça do Mundo de Dressage realiza-se em Madrid (ESP), entre 25 e 28 de Novembro.

Resultados AQUI