CDI-W Londres: Maria Caetano conquista 7º lugar no Grande Prémio de Olympia 18 Dezembro, 2018 8:49

A cavaleira portuguesa, Maria Caetano na sua estreia no Olympia em Londres esta segunda-feira, deu nas vistas com o Lusitano Coroado no CDI-W, ao conquistar o 7º lugar no Grande Prémio com a pontuação final de 70,789 %. Três dos cinco juízes atribuiram a esta cavaleira, notas superiores a 70%.

Na estreia do novo formato do Grande Prémio, este foi conquistado pelo olímpico holandês, Peter Minderhoud montando Glock’s Dream Boy, pontuando 73,895% nesta que foi a sua primeira vitória em Olympia. O conjunto da casa Charlotte Dujardin com Hawtins Delicato foi segundo classificado com 73,026%, enquanto o alemão Frederic Weandres com Duke of Britain ocupou o terceiro lugar com 72,623%.

Este Grande Prémio mais “reduzido” (5 minutos) composto por 27 exercícios (o formato do G.P. anterior tinha 33 exercícios) instituído pela FEI, teve a sua estreia em Olympia e visa tornar a prova ao som da música mais atrativa para o público.

O Grande Prémio não tem grande influência para a qualificação do conjunto para a Final da Taça do Mundo. Porém, os pontos conseguidos no Grande Prémio Freestyle esta terça-feira, são essenciais para o apuramento.

Resultados

