CDI-W Londres: Charlotte Dujardin arrasou no G.P. Taça do Mundo (VÍDEO) 20 Dezembro, 2021 18:22

Grande exibição da olímpica britânica Charlotte Dujardin com o KWPN Gio no Grande Prémio Taça do Mundo do CDI-W de Londres roçando os 90%. O Lusitano Altaneiro (Altivo x Rehipica por Haxixe) montado pelo espanhol Augusti Elias Lara terminou em 11º (71,725%).

Este conjunto após vencer o Grande Prémio curto com 82,553% na quinta-feira passada, venceu o GP Freestyle com 89,040% com uma reprise com várias notas de 9 e 10 no sábado. A sua compatriota Charlotte Fry foi segunda classificada com Dark Legend que também conseguiu a excelente média final de 81,945% e na terceira posição ficou classificado o alemão Frederic Wandres com Duke of Britain (80,260%).

Augusti Elias Lara com o PSL Altaneiro que na quinta-feira ficou na 6ª posição no Grande Prémio, conseguindo a sua melhor média 69,842%, no sábado terminou o Grande Prémio Freestyle em 11º com 71,725% num total de 15 participantes.

Resultados GP Freestyle AQUI

Resultados Grande Prémio