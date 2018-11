CDI-W: Isabell Werth faz história em Lyon e Lusitano Euclides, pontua 73,450% (VÍDEO) 4 Novembro, 2018 15:56

Pela quarta vez, e terceira consecutiva, a ‘super’ estrela alemã, Isabell Werth conquista a qualificativa da Taça do Mundo FEI em Lyon. Os conjuntos, contagiados pelo excelente ambiente, executaram reprises fantásticas, com três deles a superar os 80%.

Montando Emilio, Isabell Werth conseguiu a excelente média de 84,410% no Grande Prémio Freestyle da Taça do Mundo. O sueco Patrick Kittel com o seu novo cavalo Delatio foi segundo classificado (80,980%), enquanto a sua compatriota Antonia Ramel foi terceira com Brother de Jeu (80,060%).

As boas prestações dos suecos não foram suficientes para destronar Isabell, defensora do título, que com Emilio, conseguiu pontuar quase quatro pontos mais que o segundo classificado. “Emilio está muito melhor hoje, muito mais descontraído, mas mesmo assim tive que estar muito focada. Ninguém é intocável, fazemos todos o melhor que podemos” referiu a cavaleira alemã.

Assim, este conjunto ganha pela terceira vez consecutiva a etapa de Lyon e pela quarta desde que a mesma se organiza. ‘Rainha’ desta disciplina, a cavaleira alemã tem intenções de manter o seu estatuto.

O garanhão Lusitano Euclides MOR (Riopele x Onda por Gingão) de 9 anos, montado pelo espanhol Juan Antonio Jiménez Cobo, ficou classificado em décimo segundo lugar nesta reprise, conseguindo a sua melhor marca que foi de 73,450%.

Resultados AQUI