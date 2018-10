CDI-W Herning: Daniel Andersen conquista em casa o Grande Prémio Freestyle (VÍDEO) 22 Outubro, 2018 11:13

O dinamarquês Daniel Andersen este domingo montou Blue Hors Zack para a vitória na qualificativa de abertura da Taça do Mundo da Liga da Europa Ocidental.

Daniel, com o garanhão KWPN Blue Hors Zack de 14 anos, ao pontuar 83,375% no Grande Prémio Freestyle, relegou para o segundo lugar a campeã olímpica alemã Helen Langehanenberg com Damsey FRHG que conseguiu 81,405%, ficando Daniel apurado para a final em Gotemburgo, Suécia em Abril próximo. A olímpica sueca, Tinne Vilhelmson Silfven com Don Auriello, foi terceira classificada (80,900%).

O triunfo de Daniel e Zack é o terceiro para o conjunto dinamarquês nos últimos 18 meses e após terem participado nos Jogos Equestres de Tryon em Setembro.

” Apercebi-me que tinha hipóteses de ganhar mas também sabia que tinha que ser humilde”, disse Daniel. “Helen e Tinne tinham todas as hipóteses de bater o meu resultado, portanto tinha que dar o melhor.”

Zack, que é cego de um olho, é um cavalo especial que começou a disputar provas do Big Tour há dois anos.

Resultados AQUI