CDI-W Herning: Cathrine Dufour bate Isabell Werth (VÍDEO)

A competir em casa, CathrineDufour, número sete do ranking mundial e Atterupgaards Cassidy registaram uma dupla vitória este fim-de-semana, ao vencerem o Grande Prémio e Grande Prémio Freestyle (85,945%) da primeira qualificativa da Taça do Mundo de Dressage em Herning, Dinamarca.

A alemã Isabell Werth, vencedora da taça do mundo por três vezes, foi segunda classificada montando Don Johnson FRH, com 83,755% e em terceiro ficou classificado o sueco Patrik Kittel com Delaunay Old (81,095%).

Com esta dupla vitória, Cathrine afirmou que não tem planos para participar na final da Taça do Mundo em Paris, preferindo concentrar-se nos Jogos Equestres Mundiais em Tryon, Carolina do Norte em Setembro próximo.

