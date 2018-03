CDI-W Denbosch: Isabell Werth ganha o Grande Prémio Freestyle; Edward Gal brilha com Glock’s Zonik (VÍDEO) 12 Março, 2018 9:48

Isabell Werth (ALE), campeã do mundo em título, conseguiu com Emilio a sua melhor marca no Grande Prémio Freestyle vencendo neste domingo o Dutch Masters, a um mês da final da Taça do Mundo em Paris. Isabell e o Westfalian de 12 anos, 5º lugar no ranking mundial da FEI, alcançaram a pontuação de 87,405% vencendo a última qualificativa.

Depois da prova Isabell afirmou, “…Emilio teve uma boa prestação hoje. O cavalo é surpreendente, hoje senti-o a 90%!”

Isabell planeia começar em Paris com Weihegold Old, com o qual é nº1 do mundo, tendo conquistado o título há cerca de 1 ano em Omaha, Nebrasca, vencendo os Campeonatos da Europa também no ano transacto. Este conjunto foi medalha de ouro por equipas nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Werth, espera, conquistar a sua quarta Taça do Mundo em Paris.

A competir em casa, Edward Gal e Glock’s Zonik também pontuaram a melhor marca nesta reprise (83,900%) tendo conquistado o segundo lugar, conseguindo mais 20 pontos que asseguram ao conjunto um lugar na final. A final Taça do Mundo em Paris será o primeiro grande campeonato de Edward Gal e Glock’s Zonik de 10 anos. De recordar que Gal, foi Campeão do Mundo com Totilas em 2010.

A sua compatriota Madeleine Witte-Vrees com Cennin ocuparam o terceiro lugar com 82,555% deixando o quarto lugar para a alemã Jessica von Bredow-Werndl com Zaire-E (80,525%).

