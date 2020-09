CDI-W Budapest: Anna Merveldt e «Esporim» brilham em Budapest 28 Setembro, 2020 17:46

A cavaleira irlandesa, Anna Merveldt com o garanhão Lusitano, de 11 anos, Esporim MVL (Pagão x Lequita por Quiaz), destacou-se este domingo, ao conquistar o 2ºlugar no Grande Prémio Freestyle da Taça do Mundo de Budapest com a média final de 73,650%. Já no sábado (26), Merveldt e Esporim ficaram classificados em 3º lugar no Grande Prémio (69,674%).

A francesa, Morgan Barbançon, fez a dobradinha com o garanhão Sir Donnerhall II OLD, ao vencer o Grande Prémio (72,457%) e o Grande Prémio Freestyle (76,575%). O austríaco Christian Schumach com Donna Karacho ocupou o terceiro lugar (73,600%).

Resultados AQUI