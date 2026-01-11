CDI-W Basileia: Isabell Werth repete o sucesso em Basileia com Wendy de Fontaine (VÍDEO)

Tal como no ano passado, Isabell Werth (GER) conquistou a vitória na etapa qualificativa da Taça do Mundo FEI de Dressage™ em Basileia (SUI). Depois de vencer a edição de 2025 com DSP Quantaz, a atleta alemã voltou este ano ao lugar mais alto do pódio com a sua égua de topo, Wendy de Fontaine. A pontuação de 86,155% pode não ter sido um recorde pessoal, mas foi mais do que suficiente para garantir um triunfo claro, terminando com mais de cinco pontos percentuais de vantagem sobre o resto dos participantes.

A favorita da casa, Charlotta Rogerson (SUI), encantou o público suíço ao montar o talentoso Bonheur de la Vie a um novo recorde pessoal de 81,290%, assegurando o segundo lugar sob aplausos entusiásticos. Raphael Netz (GER) e DSP Dieudonne completaram o pódio na terceira posição, com 80,725%, um resultado que reforça ainda mais a liderança de Netz na classificação da Taça do Mundo FEI de Dressage™.

