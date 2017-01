CDI-W Amesterdão: Werth e Weihegold conquistam hat-trick

A supremacia do conjunto nº1 da Alemanha, Isabell Werth montando a fantástica égua Weihegold foi evidente, ao conquistar este sábado, a terceira vitória numa qualificativa da Taça do Mundo de Dressage FEI 2016/2017 em Amesterdão, Holanda. O conjunto conseguiu a sua melhor marca de sempre neste Grande Prémio Freestyle: 90,720%.

O britânico Carl Hester vencedor da etapa do Olympia com Nip Tuck, foi segundo classificado com 83,325%, enquanto o sueco Patrik Kittel brilhou com a égua Deja, tendo conquistado o terceiro lugar (80,269%). Os holandeses completaram os seguintes cinco lugares; Edward Gal em 4º com Glock’s Voice (80,245%); Hans Peter Minderhoud em 5º com Glock’s Flirt (79,610%); Emmelie Scholtens em 6º com Apache (78,016%; Madeleine Witte-Vrees em 7º com Cennin (77,649%) e Patrick van der Meer em 8º lugar com Zippo (75,320%).

Mas a estrela do Freestyle foi Isabell Werth com a égua de 12 anos Weihegold que foi aplaudida de pé pelo público que lotou as bancadas. “Estou feliz, estamos na nossa melhor forma, mais confiantes com a música. Foi um dia perfeito”, afirmou a cavaleira que subiu para o topo do ranking da Taça do Mundo e apresenta-se como uma forte candidata ao título na final que vai decorrer em Omaha, Nebrasca (EUA), dentro de oito semanas.

Resultados completos

Ranking Taça do Mundo