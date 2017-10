CDI Le Mans: Matthias Rath vence Prix St Georges 20 Outubro, 2017 7:40

Desde o CDI de Valencia (Espanha) em Março passado, que não víamos o cavaleiro alemão Matthias Alexander Rath e o garanhão Hanoveriano Foundation 2 em provas internacionais.

Esta quinta-feira, o conjunto venceu o Prix St. Georges do CDI de Le Mans em França com a média final de 73,763%. Rath ficou ainda em segundo lugar nesta reprise, com o garanhão Oldenburgo Beaulieu (Blue Hors Bentley) de 7 anos com 72%. A britânica Maria Eilberg e Sarotti (Donnerhall x Optimistin) ocuparam o terceiro lugar conseguindo 71,342% e em quarto ficou classificada a alemã Birgit Wientzek Plage com Hot Secret (Hotline).

Confira os resultados AQUI