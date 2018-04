CDI Hagen: Isabell Werth Imparável – Luís Principe termina em 12º lugar 29 Abril, 2018 16:50

Organizado por Paul Schockemöhle e Ullrich Kasselmann decorreu em Hagen, Alemanha, na passada semana, os CDI1* (Small Tour) e CDI4* (Big Tour) que contou com a participação de 76 conjuntos em representação de 22 países. Por Portugal apenas participou Luís Principe (Small Tour).

Luís Principe que montou o Westfalian Le Docteur, de 13 anos, pontuou no Prix St. Georges 67,000% alcançando o 16º lugar na passada quarta-feira (25). Este é o terceiro internacional que Luís participa com Le Docteur.

Na sexta-feira, este conjunto disputou a Intermediária I (CDI1*) tendo melhorado a sua classificação ao alcançar o 12º lugar com a média final de 67.941%, entre 27 participantes.

ISABELL WERTH CONTINUA IMPARÁVEL

A Nº1 do mundo Isabell Werth continua a surpreender, desta vez com o seu segundo cavalo, o Westfalian Emilio 107 de 12 anos, tendo vencido o Grande Prémio do CDI4* com a excelente média de 81,326% batendo a sua marca anterior que foi de 81,080% na qualificativa da Taça do Mundo em Gotemburgo 2017. Os seus compatriotas Jessica von Bredow-Werndl (Zaire E) e Sönke Rothenberger (Cosmo) ocuparam o segundo (75,696%) e terceiro lugares (75,261%) respectivamente.

Sönke Rothenberg e Cosmo que não competiam desde o último Europeu em Agosto de 2017, venceu o Grande Prémio Especial neste sábado, conseguindo 82,255% deixando o segundo lugar para Isabell Werth que pontuou com Emilio 81,383%. Jessica von Bredow-Werndl e Zaire-E ocuparam o terceiro lugar conseguindo 77,872%.

Resultados – Prix St. Georges

Resultados – Intermediária I

Resultados – CDI4* Grand Prix

Resultados – CDI4* G.P. Especial