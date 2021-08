CDI Crozet: Canelas e Moreira com boas prestações em França 23 Agosto, 2021 10:27

Este fim-de-semana, Filipe Canelas Pinto e João Pedro Moreira, participaram no internacional de Crozet (França) conseguindo bons resultados.

Filipe Canelas Pinto com a égua Hanoveriana Fortuna 424 no Grande Prémio do CDI4*, alcançou a 6ª posição com a média final de 68,913%. Na jornada de domingo, este conjunto pontuou no Grande Prémio Freestyle 72,045% o que lhes permitiu ocupar a 5ª posição.

A vencedora das duas provas, foi a olímpica medalha de ouro individual e por equipas, a alemã Jessica von Bredow-Werndl com o debutante Ferdinand BB, pontuou no GP 75,152% e no GP Freestyle 82,075%.

João Moreira, que estreou o Oldenburg Zonik Hit de 8 anos, em provas internacionais em Junho deste ano, no Grande Prémio e Grande Prémio Especial (CDI3*) alcançou a 8ª posição nos dois dias conseguindo, 66,348% e 62,149%.

Resultados completos AQUI