CCIO2* Buenos Aires: Brasil conquista Bronze e assegura lugar no Jogos Pan-americanos 23 Outubro, 2018 8:01

Neste domingo, 21/10, a equipa do Brasil de Concurso Completo (CCE) composta por Luciano Miranda Drubi (Riviera Lu), André Parro (CDC Super Star), Vinicius Albano (Oportuno do Rincão) e Luis Fernando Varanda (Oneron do Rincão) conquistou a Medalha de Bronze no Sul-Americano de Concurso Completo (CCIO2*) no Club Hípico Militar San Jorge, em Buenos Aires. Com este resultado, o Brasil carimbou o passaporte para os Jogos Pan-americanos 2019 em Lima, no Peru, onde também será decidida a qualificação para Tóquio 2020.

A Argentina conquistou a Medalha de Ouro com 217,9 pontos acumulados, o Chile foi prata (228,4pts), e o Brasil terminou com 286,8 pts. Na disputa individual o argentino Ignacio Zone com Remonta San Jorge conquistou a Medalha de Ouro, o Chile arrebatou as medalhas de prata e bronze, com Sergio Iturriaga / Versalles (68,4pts) e Luis Larrondo / Puerto Octay (68,9 pts).

Na contagem individual o melhor resultado do Brasil foi do tenente Luis Fernando Varanda, que fez sua estreia a nível internacional montando Oneron do Rincão tendo terminado com apenas 74,8 pts assegurando a 7ª posição na final. Os seus compatriotas, André Parro com CDC Super Star em 12º (104,9 pts), Luciano Drubi com Riveira Lu, 13º (107,2 pts) e o capitão Vinicius Albano com Oportuno do Rincão, 19º (129 pts).

A registar que com dedicação e muito esforço, o Brasil alcançou o seu grande objectivo conseguir a qualificação para os Jogos Pan-americanos 2019. Antes do embarque para Argentina, a equipe cumpriu quarentena e treinou no Clube Hípico de Santo Amaro (SP) e de lá os cavalos fizeram a viagem até a Argentina, com três paragens para pernoitar. O tenente Varanda, formado em medicina veterinária, acompanhou os cavalos e na Argentina, o veterinário foi o experiente Dudu Limonge.

Jovem talento Lucca Pereira Lima é ouro no CCI1* na Argentina e Marcelo Tosi fica em 3º na Inglaterra

Paralelamente com o Sul-americano de Concurso Completo CCIO2* foi disputado um Internacional – CCI1* em que o jovem talento brasileiro Lucca Pereira Lima com Forever conquistou a Medalha de Ouro.

Lucca, de Ribeirão Preto onde treina com o cavaleiro olímpico Guega Fofanoff, e seu Forever terminaram com 76,9 pontos, resultado que lhe rendeu o título de campeão. O vice-campeonato foi do argentino Sebastian Roldan Oliveira com SYL El Amancer Cambeta (88,4 pontos). Em 2017 Lucca, representante da nata da nova geração do CCE brasileiro, arrebatou o Prémio Hipismo Brasil como campeão do ranking brasileiro 0.90 metro.

Neste fim-de-semana na Inglaterra, o olímpico Marcelo Tosi e Starbuks 1 ficaram classificados em 3º lugar no CCI1* Bicton Arena International Horse Trials com apenas 28,1 pontos acumulados.

RESULTADOS

Sul-Americano Sénior 2018

Campeã Argentina – 217,9 pontos

Ignacio Zone T / Remonta San Jorge

Javier Rawson / Felicitas Almendro

Juan José Dillon / RS Mandras

Juan Benitez Gallar / JBG Espuelas Atila

Vice Chile – 228,4 pts

Carlos Lobos / Ranco

Luis Larrondo / Puerto Octay

Carlos Villarroel / Quiliano

Sergio Iturriaga / Versalles

3º lugar Brasil – 286,8 pts

Luciano Miranda Drubi / Riviera LU

André Parro / CDC Super Star

Vinicius Albano / Oportuno do Rincão

Luis Fernando Varanda / Oneron do Rincão