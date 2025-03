CCI4* Spring Tour: Irmãos Grave brilham na Mata do Duque

O segundo evento do Portugal Spring Tour chegou ao fim neste domingo, com Portugal a dominar o pódio em duas das principais categorias. A competição, incluiu provas nas categorias CCI4*-S, CCI4*-L, CCI3*-S, CCI3*-L, CCI2*-L e CCI1*-Intro.

Destaque para os irmãos Joaquim e Manuel Grave, que se sagraram vencedores nas provas de nível elevado. Joaquim Grave, montando Let’s Win, conquistou o título no CCI4*-S, fechando a competição com um total de 51.7 pontos. Já o olímpico Manuel Grave brilhou no CCI4*-L, garantindo a vitória com Carat de Bremoy e o acumulado de 53,6 pontos.

O Portugal Spring Tour segue reafirmando a qualidade dos cavaleiros nacionais e consolidando o país como um destino de referência no concurso completo internacional.

Resultados completos AQUI