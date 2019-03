CCI*** Short Barroca d´Alva: David Doel vence em Alcochete – Joaquim Grave sétimo lugar 6 Março, 2019 8:43

O jovem britânico David Doel, de 26 anos, venceu o CCI*** (Short) da Barroca d’Alva que decorreu de 28 de Fevereiro a 3 de Março em Alcochete.

Montando a égua ruça Hanoveriana Eisfee de 12 anos, este cavaleiro conseguiu o triunfo com 76,48% alcançado na prova de ensino completando as três fases apenas com 23,5 pontos acumulados. O holandês Tim Lips foi segundo classificado com Lacoste Z (28,9 pontos) e o brasileiro Márcio Carvalho Jorge com Lissy Mac Wayer, completou o pódio terminando com 29,5 pontos.

A recordar que David Doel, foi Medalha de Ouro por equipas no Campeonato da Europa de Juniores e bronze individual montando King Cross em Vale Saboroso (Portugal) em 2011. Conquistou também a Medalha de Prata por Equipas no Campeonato da Europa de Jovens Cavaleiros em Jardy (França) 2013 montando Ricoshea.

Em mais um bom resultado para Portugal, Joaquim Grave assegurou o 7º lugar com a égua Formiga entre 43 conjuntos. Este conjunto conseguiu 65,91% no ensino, um cross sem faltas, dentro do tempo e apenas 1,2 pontos perdidos por excesso de tempo nos saltos, fechando o CCI*** com 35,3 pontos acumulados.

Anthony Lupi Hart com Tredstep Romeo também disputou esta prova tendo terminado no 22º lugar.

Resultados completos AQUI