CCI* Sevilha: Augusto Taborda Calça e Pina no pódio

Terminou neste domingo, no Parque del Alamillo, em Sevilha, as provas do Concurso Completo da Grande Semana Anglo-Árabe de Sevilha. Muitos aficionados e frequentadores do parque puderam apreciar as prestações de mais de uma centena de conjuntos, que realizaram os percursos a galope, enfrentando obstáculos de diferentes níveis de dificuldade ao longo deste espaço público. Assim, apesar da complexidade da organização, viveu-se uma excelente jornada hípica, com um balanço desportivo muito positivo e sem qualquer contratempo.

Participaram neste evento os cavaleiros portugueses Augusto Calça e Pinta (Paloma da Fiuza, no CCI Intro*), Diogo Conceição (Narceja, no CCI2*-S) e Manuel Grave (Carat de Bremoy e Proibida da Bala, no CCI3*-S).

Augusto Taborda Calça e Pina, montando a égua PSH Paloma da Fiuza, alcançou o 2.º lugar na prova de ensino (69,50%), não sofreu penalizações no cross nem nos saltos, acumulando 30,5 pontos, o que lhe garantiu o 2.º lugar na classificação geral do CCI*.

Diogo Conceição, com PSH Narceja, terminou no top 10, em décimo lugar, acumulando 95,2 pontos, enquanto Manuel Grave optou por retirar do CCI3-S* com Carat de Bremoy.

