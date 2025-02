Espanha domina na Mata do Duque – Manuel Grave em 3º lugar

A temporada de Concurso Completo começou na Mata do Duque. O primeiro dos dois eventos que compõem o Portugal Spring Tour terminou no último domingo, com a Espanha conquistando três dos quatro primeiros lugares.

Carlos Diaz Fernandez (ESP), montando OTTAWA DES DESIG (ESP), liderou o CCI4*-S do início ao fim. No CCI3*-S, Francisco Gaviño Gonzalez, com ULTRASOURCE DEL CERRO 35 (ESP), venceu com menos de uma penalidade de vantagem sobre o belga Kris Vervaecke, que montando QUESTO VAN ALSINGEN ficou em segundo lugar. Em terceiro ficou Joaquim Grave com LET’S WIN (POR), vencedor do CCI3*-S no ano passado, na sua primeira participação no nível quatro estrelas.

O espanhol Albert Hermoso Farras, conquistou as duas primeiras posições no CCI2*-S, com HAZEL IV em primeiro lugar e COCA AA 24.37 em segundo. Já no CCI1* Intro, a vitória ficou com Catherine Burrell, montando GREAT GATSBY M. (AUS).

Os chefes de pista Lars Christensson e Konstantin Georgiev criaram percursos fluidos e muito bem elaborados. O percurso de cross-country atravessou as pitorescas florestas antigas de pinheiros e sobreiros. O solo, predominantemente arenoso, é adequado para todas as condições climáticas. Todos os cavaleiros elogiaram muito as condições do terreno.

As provas de ensino e salto realizaram-se na pista de relva.

O segundo evento do Spring Tour acontecerá de 6 a 9 de março, e as inscrições ainda estão abertas para as categorias CCI4S, CCI4L, CCI3S, CCI3L, CCI2L e CCI1S.

RESULTADOS

CCI4*-S

1º Carlos Diaz Fernandez / OTTAWA DES DESIG (ESP)

2º Alyssa Yallop / QATAR VD HEFFINCK (GBR)

3º Joaquim Grave / LET’S WIN (POR)

CCI3*-S

1º Francisco Gaviño Gonzalez / ULTRASOURCE DEL CERRO 35 (ESP)

2º Kris Vervaecke / QUESTO VAN ALSINGEN (BEL)

3º Albert Hermoso Farras / VOLNAY DE LA TRIBALLE (ESP)

CCI2*-S

1º Albert Hermoso Farras / HAZEL IV (ESP)

2º Albert Hermoso Farras / COCA AA 24.37 (ESP)

3º Irene Pinar Perez / CAPITAINE DE CHANAY (ESP)

CCI1* Intro

1º Catherine Burrell / GREAT GATSBY M. (AUS)

2º Ander Basabe Kerr / TZAR LF (POR)

3º Gonzalo Blasco Botin / ICE CREAM (ESP)