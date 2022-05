Cavalos Lusitanos e Andaluzes atuam juntos em dois espetáculos exclusivos

Por ocasião do tradicional Festival dos Pátios, e integrado nas comemorações dos 25 anos de Córdoba Ecuestre, a Escola Portuguesa de Arte Equestre vai deslocar-se a Espanha, nos dias 13 e 14 de maio, para realizar duas atuações conjuntas com Córdoba Ecuestre, ambas com início às 20h00, nas Caballerizas Reales, em Córdoba.

Em 1567, o Rei Felipe II, mandou construir um conjunto de estábulos, em parte da Fortaleza de Alcázar, em Córdoba, especificamente pensados para proteger e promover a raça Cavalo Andaluz, o que se manteve até aos dias de hoje. Mais tarde, em 30 de dezembro de 1996, foi criada a Asociación Córdoba Ecuestre, uma organização sem fins lucrativos, que nasceu com o objetivo de combinar os interesses e iniciativas de todos os grupos e indivíduos relacionados com o mundo dos cavalos em Córdoba e na sua província. Os espetáculos que apresentam, através de Córdoba Ecuestre, e um pouco por todo o mundo, conjugam a arte equestre com música, danças típicas e um ritmo andaluz inconfundível.

Na Conferência de Imprensa de apresentação desta iniciativa, Rafael Blanco, presidente de Códoba Ecuestre, referiu que “‘Arte Ecuestre es un evento ya consolidado, que vuelve a su origen, celebrándose en pleno mes de mayo, coincidiendo con la fiesta de los patios, y con el ojetivo de dinamizar un sector que es crucial en Córdoba”. Destacou ainda, referindo-se aos espetáculos, “vamos a poder disfrutar de un espectáculo único, ya que la Escuela Portuguesa es una de las tres más importantes del mundo y presentará sus mejores ejemplares”.

Esta iniciativa será uma oportunidade única para testemunhar o encontro destas duas raças ibéricas, o cavalo Puro-Sangue Lusitano e o Cavalo Andaluz, e de duas formas distintas de equitação, através de dois espetáculos exclusivos que levarão o público a conhecer um património cultural único no mundo.

Convidada de Córdoba Ecuestre, a Escola Portuguesa de Arte Equestre deslocará a Espanha quinze cavalos e doze cavaleiros, que serão os responsáveis por três números que vão ser executados em conjunto com a associação cordovesa e por dois que serão realizados de forma individual.

Os bilhetes podem ser adquiridos online, através do site www.cordobaecuestre.com ou nas bilheteiras físicas das Caballerizas Reales, um mítico espaço localizado no ‎‎centro histórico de Córdoba, onde, ao longo dos séculos, se abrigaram os melhores garanhões e éguas da raça real ‎‎Cavalo Andaluz.‎