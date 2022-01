Cavalos de corrida mais ganhadores em 2021 (VÍDEO)

Os cavalos que mais dinheiro ganharam no mundo das corridas nos Estados Unidos em 2021 foram os seguintes:

Mystic Guide – 7.400.000 dólares

Poldro nascido em 2017 (Ghostzapper x Music Note) montado pelo jóquei Luis Saez do Panama, treinado por Michael Stridham. Propriedade de Godolphin LLC.

Knicks Go – 7.324.140 dólares

Cavalo nascido em 2016 (Paynter x Kosmo’s Buddy) montado por Joel Rosario da Republica Dominicana, treinado por Brad Cox. Propriedade de Korea Racing Authority.

Loves Only You (JPN) – 4.232.186 dólares

Poldra nascida em 2016 (Deep Impact (JPN) x Loves Only Me) montada pelo japonês Yuga Kawada, treinada por Yoshito Yahagi. Propriedade DMM Dream Club Co.

Medina Spirit – 3.520.000 dólares

Poldro nascido em 2018 (Protonico x Mongolian Changa) montado pelo jóquei porto-riquenho John Velazquez, treinado por Bob Baffert. Propriedade de Zedan Racing Stables.

Essential Quality – 3.420.000 dólares

Poldro nascido em 2018 (Tapit out x Delightful Quality) montado por Luis Saez e treinado por Brad Cox. Propriedade de Godolphin LPC.

Yibir – 2.878.083 dólares

Poldro castrado nascido em 2018 (Dubawi (IRE) x Rumh (GER)), montado por William Buick e treinado por Charles Appleby. Propriedade de Godolphin LPC.

State of Rest (IRL) – 2.820.566 dólares

Poldro nascido em 2018 (Starspangledbanner (AUS) x Repos), montado por John Velazquez e treinador por Joseph O’Brien. Propriedade de Teme Valley.

Hot Rod Charlie – 2.127.500 dólares

Poldro nascido em 2018 (Oxbow x Indian Miss), montado pelo francês Flavien Prat e treinado por Doug O’Neill. Propriedade de Boat Racing, LLC, Gainesway Stable.

Space Blues (IRL) – 2.049.829 dólares

Cavalo nascido em 2016, (Dubawi (IRE) x Miss Lucifer (FR), montado pelo jóquei William Buick e treinado por Charles Appleby. Propriedade de Godolphin LPC.

Letruska – 1.945.540 dólares

Égua nascida em 2016, (Super Saver x Magic Appeal), montada por Irad Ortiz Jr, treinada por Fausto Gutierrez. Propriedade de St. George Stable LPC.