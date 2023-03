Cavalo morre durante as gravações de “O Senhor dos Anéis”

Um cavalo morreu durante as gravações da segunda temporada de “Os Anéis do Poder”, a prequela de “O Senhor dos Anéis”. A notícia foi avançada pelo Amazon Studios através de comunicado. Nesta segunda-feira, 27 de março, a People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), uma organização de defesa dos direitos animais, condenou os produtores da série.

O animal sofreu uma paragem cardiorrespiratória a 21 de março numa das localizações de filmagens no Reino Unido. “Estamos profundamente tristes em confirmar que um cavalo da produção morreu”, disse um porta-voz do estúdio citado pelo jornal britânico “The Guardian”. “O incidente aconteceu pela manhã quando o cavalo estava a ser exercitado antes dos ensaios”.

A PETA, por outro lado, disse que o animal morreu durante os ensaios de uma cena de batalha que partilhava com outros 20 cavalos. No mesmo dia, os produtores tinham mais de 30 cavalos na localização, contou uma fonte ao site “Deadline”. Segundo a Amazon, tanto um veterinário quanto um representante da American Humane Association, uma associação que garante o bem-estar animal, estavam presentes.

Os animais usados pertencem à The Devil’s Horsemen, uma empresa especializada em fornecer cavalos e duplos para serem utilizados em filmes e séries. Esta já havia trabalhado em outras grandes produções, como “The Crown” e “A Guerra dos Tronos”.