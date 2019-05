Cavalo Lusitano é rei nas Caldas da Rainha em Maio 9 Maio, 2019 21:18

É já no fim de semana, de 17, 18 e 19 de Maio, que o Parque D. Carlos I nas Caldas da Rainha recebe mais um festival Oeste Lusitano!!!

Este evento, que é organizado pela Associação dos Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano do Oeste, em parceria com a Câmara Municipal, decorre no Parque D. Carlos agregando as provas do calendário nacional da Federação Equestre Portuguesa levando a organização a contar com mais de 100 mil visitantes. Estes vão assistir a este importante festival equestre que trará a público provas de Saltos de Obstáculos, Ensino, Equitação de Trabalho, Concurso de Modelo e Andamentos, Volteio e dança artística, bem como irá permitir a todos os presentes um contacto com cavalos e outros animais – um cenário que contrasta entre o ambiente urbano e a ruralidade lusitana tão apreciada pelo povo português.

O certame tem um programa vasto que inclui várias propostas para todos os gostos. Na vertente espectáculo, o participante do certame vai contar com, entre outras propostas, fados cavalos e toiros, dança contemporânea, workshops, exposições, artesanato entre outras actividades sem cavalos.

A cerimónia de encerramento decorre no domingo, às 18h30, com um espectáculo do Morgado Lusitano no Picadeiro.

Tudo isto num jardim no centro da cidade, de fácil acesso e com entrada no recinto gratuita.

PROGRAMA