Cavalo entra em elevador de prédio de luxo em Israel (VÍDEO) 3 Maio, 2021 9:53

As imagens do jornal The Times of Israel, mostram um cavalo a entrar… num elevador. Tudo se passou no interior de um complexo de apartamentos de luxo na cidade, na semana passada, e ficou gravado nas câmaras de vigilância do local.

Os indivíduos que circulavam naquele local com o animal, acabaram detidos após o vídeo ter sido amplamente difundido nas redes sociais e um dos residentes ter contactado as autoridades.

Já ao Channel 12, o dono do cavalo explicou que tinha ido visitar “um amigo” e nunca pensou que haveria qualquer problema em entrar com o animal no prédio. “Não estava escrito em lado nenhum que era proibido trazer um cavalo. Não o poderia deixar lá fora. É um cavalo caro e seria roubado”, justificou ainda.

A polícia de Telavive pediu ainda aos veterinários municipais que investigassem o incidente de forma a perceber se o animal sofreu algum ferimento.