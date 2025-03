Cavalo de Sir Alex Ferguson vence em Cheltenham

Nem mesmo a reforma impede Sir Alex Ferguson, de 83 anos, de continuar a somar vitórias. O lendário treinador escocês celebrou mais um triunfo na última quinta-feira, desta vez no Festival de Cheltenham, um dos eventos de corridas de cavalos mais prestigiados do Reino Unido.

O seu cavalo, Caldwell Potter, sagrou-se campeão da Richards Novice Limited Handicap Chase. No momento da confirmação da vitória, Ferguson emocionou-se e abraçou a co-proprietária do cavalo, que, curiosamente, usava um cachecol do Aston Villa…

John Hales, primeiro coproprietário do cavalo e amigo próximo de Sir Alex Ferguson, faleceu no ano passado, aos 85 anos. A filha, Lisa Hales, seguiu os passos do pai e, ao lado de Ferguson, celebrou a conquista de um prémio de 65 mil libras (cerca de 77 mil euros). Caldwell Potter, adquirido no ano passado por 780 mil euros, justificou o alto investimento com esta grande vitória.

O Festival de Cheltenham, realizado no oeste da Inglaterra, é um dos principais eventos de corridas britânico, atraindo os melhores cavalos, treinadores e proprietários do mundo.