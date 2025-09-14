Cavalhadas à Antiga Portuguesa regressam em grande às Festas de Leceia!
Após quase quatro décadas de interregno — desde 1986 — as tradicionais Cavalhadas à Antiga Portuguesa voltaram a encher de cor, emoção e tradição as Festas de Leceia, neste sábadp, 13 de setembro de 2025.
O evento contou com a participação da Academia Equestre João Cardiga e foi promovido pela Sociedade de Educação e Recreio Os Unidos de Leceia (SERUL), integrando-se nas celebrações em honra da padroeira da localidade, Nossa Senhora da Piedade.
A animação ficou também a cargo da Escola de Música – Associação Humanitária Bombeiros Voluntários Linda a Pastora, que encantou o numeroso público presente e contribuiu para o enorme sucesso da iniciativa.
Uma tradição com raízes medievais
As Cavalhadas à Antiga Portuguesa são uma manifestação equestre popular profundamente enraizada na cultura rural portuguesa, com origens que remontam à Idade Média. Inspiradas nas antigas justas e torneios medievais, onde os cavaleiros exibiam bravura e destreza, evoluíram ao longo dos séculos para um espetáculo lúdico e comunitário associado às festas religiosas e cívicas.
Celebradas em várias regiões do país, sobretudo no Norte e Centro, as Cavalhadas simbolizam o espírito de comunidade, a ligação do povo ao cavalo e o orgulho na herança cultural portuguesa.
Valor cultural, social e turístico
Hoje, com o apoio de escolas equestres e municípios, as Cavalhadas vivem um novo fôlego, com especial atenção à segurança, ao bem-estar animal e ao seu valor pedagógico e turístico.
Este tipo de evento desempenha um papel fundamental na atualidade, ao:
-
Preservar a memória coletiva e o património cultural local
-
Fomentar o convívio intergeracional, envolvendo famílias e crianças
-
Valorizar o cavalo como símbolo da tradição rural portuguesa
-
Promover o turismo cultural e equestre
Elementos tradicionais das Cavalhadas
-
Corridas às lanças – O cavaleiro, a galope, tenta acertar com a lança num pequeno anel suspenso, exigindo precisão e elegância
-
Cavalos adornados – Ricamente enfeitados com fitas, mantas e arreios decorativos
-
Trajes históricos – Os cavaleiros envergam vestes tradicionais inspiradas nos séculos XVIII/XIX
-
Prémios simbólicos – Como galinhas, coelhos, presuntos, chouriços ou troféus
-
Procissões e passeios equestres – Que acompanham solenemente as festividades religiosas
Exemplos de Cavalhadas em Portugal
-
Porto Salvo, Leceia, Leião (Oeiras)
-
Vila Franca do Lima (Viana do Castelo) – uma das mais conhecidas, com centenas de figurantes
-
Amarante, Marco de Canaveses, Ponte de Lima, Barcelos
-
Setúbal, Azeitão, entre outras