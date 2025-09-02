Daniel Deusser (ALE) / Killer Queen. Foto (c) Ashley Neuhof
Cavaleiros que saltaram rumo a milhões…

2 Setembro, 2025 19:15

No hipismo internacional de saltos de obstáculos, o sucesso mede-se não apenas pelo placard, mas também pelo saldo bancário. Nos últimos dez anos, um grupo seleto de cavaleiros acumulou milhões em prize money, sempre em parceria com cavalos excepcionais que marcaram as suas carreiras.

O portal Hippomundo analisou os dados para revelar quais os cavaleiros que mais arrecadaram em prémios na última década e quais as montadas que foram fundamentais para esse êxito.

Um grupo exclusivo de 12 cavaleiros ultrapassou a marca dos €10 milhões em prémios. Abaixo, o ranking com os maiores vencedores financeiros do período:

Posição Cavaleiro Prêmios desde 2015 Cavalo de maior sucesso
1 Daniel Deusser (ALE) € 14.937.746 Killer Queen VDM
2 Kent Farrington (EUA) € 13.277.217 Gazelle
3 Martin Fuchs (SUI) € 12.681.725 Leone Jei
4 McLain Ward (EUA) € 12.549.522 HH Azur
5 Henrik von Eckermann (SUE) € 11.838.764 King Edward
6 Harrie Smolders (HOL) € 11.477.573 Monaco N.O.P.
7 Steve Guerdat (SUI) € 11.124.046 Venard De Cerisy
8 Ben Maher (GBR) € 11.114.453 Explosion W
9 Simon Delestre (FRA) € 10.850.364 Hermès Ryan
10 Scott Brash (GBR) € 10.477.905 Hello Jefferson
11 Julien Epaillard (FRA) € 10.299.580 Donatello D’Auge
12 Marcus Ehning (ALE) € 10.133.568 Comme il Faut
