Cavaleiros que saltaram rumo a milhões…

No hipismo internacional de saltos de obstáculos, o sucesso mede-se não apenas pelo placard, mas também pelo saldo bancário. Nos últimos dez anos, um grupo seleto de cavaleiros acumulou milhões em prize money, sempre em parceria com cavalos excepcionais que marcaram as suas carreiras.

O portal Hippomundo analisou os dados para revelar quais os cavaleiros que mais arrecadaram em prémios na última década e quais as montadas que foram fundamentais para esse êxito.

Um grupo exclusivo de 12 cavaleiros ultrapassou a marca dos €10 milhões em prémios. Abaixo, o ranking com os maiores vencedores financeiros do período: