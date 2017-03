Cavaleiros portugueses de S.O. além-fronteiras

Neste início da época de concursos internacionais de saltos de obstáculos são 9 os cavaleiros portugueses que atravessam as fronteiras portuguesas para disputar provas no próximo fim-de-semana.

CSI5* WELLINGTON (U.S.A.) de 22 a 26 de Março de 2017

LUCIANA DINIZ com Fit for Fun 13 e Lennox

Mais informações em:

www.equestriansport.com

CSI3* VILAMOURA (Portugal) de 20 a 26 de Março de 2017

Mais informações em:

www.vilamouratour.com

CSI2* CAGNES-SUR-MER (França) de 23 a 26 de Março de 2017

LUIS FERREIRA com Caracas du Mirador Z, Cegina du Mirador Z, Congo du Mirador Z e Kenya du Mirador Z

RODRIGO SAMPAIO PEIXOTO com Ra de Prin

CSI1* CAGNES-SUR-MER (França) de 23 a 26 de Março de 2017

LUIS FERREIRA com Colombie du Mirador Z e Trinidad du Mirador Z

RODRIGO SAMPAIO PEIXOTO com Fernhill Harry Clover

CSI2* LIER (Bélgica) de 23 a 26 de Março de 2017

BERNARDO MATHIAS com Jealous

CSIYH* LIER (Bélgica) de 23 a 26 de Março de 2017

BERNARDO MATHIAS com Folie van het Hulst

Mais informações em:

www.info@azelhof.be

CSI2* MIJAS (Espanha) de 21 a 26 de Março de 2017

ALEXANDRE MASCARENHAS DE LEMOS com Angel Z

JAMES EVERITT com Ultimo de Vains, Vanessa e Univers du Ferron

RUBEN PEREIRA GOMES com Hilton DC, Salomon de Vaux, Tel Kelle du Rail, Ulysse de Ravalet e Un Amour des Lacs

Mais informações em:

www.costadelsoltour.com

CSI1* SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (Itália) de 20 a 26 de Março de 2017

JORGE OLIVEIRA E CARMO com Cevon

Mais informações em:

www.horsesrivieraresort.it

CSI2* JARVENPAA (Finlândia) de 23 a 26 de Março de 2017

MANUEL VASCONCELOS E SOUSA com Caliente 5, Campo Viejo e Eldorado

Mais informações em:

www.ratsastuskusaino.fi