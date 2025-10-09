Cavaleiros portugueses além-fronteiras este fim-de-semana
A presença portuguesa volta a fazer-se sentir além-fronteiras, com vários cavaleiros nacionais a competirem em prestigiados concursos internacionais de Saltos de Obstáculos este fim-de-semana.
Em Oliva (Espanha), decorre o CSI3*, CSI1* e CSIYH, onde participam:
-
Filipe Malta da Costa com Elton de St Jean e Iwan
-
Rafael Dinis Rocha com Apache de Liam, Casalita, Lezo, Patchouli de Muze Z, Orelia e El King JT Z
-
Rodrigo Sampaio Peixoto com Hipop de Cantraie, Orion AS, Quiet Please 13, CEO SZ CH e Corleone de Will Z
-
Miguel Marques Pinto com Tulum
-
Margherita Brazalle com Brunella Della Marchesana
-
Salvador Catela com Big Heart des Sens, Fairplay de Galike e Glamour D’As
-
Teresa Catela com Hahiti
-
Madalena Eloy com Forestelle des Cinq Chene e Laure Van de Kakebeek
-
Filipe Miguens Malta da Costa com Colombe des Quarts
-
Diogo Ramires com Hollywood MC, Milo e Snickers van het Lindehof
-
Maria Inês Sequeiros com Ballerina Girl DVO Z e C-Invictus Z
Nos Estados Unidos da América, em Mill Spring, Tryon (NC), Luís Sabino Gonçalves vai competir no CSI3* com os cavalos Gallaxia de Ferval Z e Scoop de Septon Z.
Já em Gassin – St. Tropez (França), Mandy Mendes Costa marca presença no CSI3* com Flocon de Bellevue e Gentleman de Pleville, e no CSI1* com Concept du Givre Z.
Em Lier (Bélgica), Salvador Fonseca Ferreira participa no CSI2* com Hamlet DW Z, no CSI1* com Murcia, e no CSIYH com Kassandra GC.
Por fim, em Roma (Itália), decorre o prestigiado CSI5* GCT, onde Duarte Seabra representa Portugal com Cooper LB e Cabernet di Fer Z. No CSI2* Open, participam ainda Luís Dolgner Ferreira com Jalalabad de Reve e Paula M 5, e Grace Healey com Maputo do Pocinho.