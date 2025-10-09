NotíciasSaltos de Obstáculos

Cavaleiros portugueses além-fronteiras este fim-de-semana

9 Outubro, 2025 8:22

A presença portuguesa volta a fazer-se sentir além-fronteiras, com vários cavaleiros nacionais a competirem em prestigiados concursos internacionais de Saltos de Obstáculos este fim-de-semana.

Em Oliva (Espanha), decorre o CSI3*, CSI1* e CSIYH, onde participam:

  • Filipe Malta da Costa com Elton de St Jean e Iwan

  • Rafael Dinis Rocha com Apache de LiamCasalitaLezoPatchouli de Muze ZOrelia e El King JT Z

  • Rodrigo Sampaio Peixoto com Hipop de CantraieOrion ASQuiet Please 13CEO SZ CH e Corleone de Will Z

  • Miguel Marques Pinto com Tulum

  • Margherita Brazalle com Brunella Della Marchesana

  • Salvador Catela com Big Heart des SensFairplay de Galike e Glamour D’As

  • Teresa Catela com Hahiti

  • Madalena Eloy com Forestelle des Cinq Chene e Laure Van de Kakebeek

  • Filipe Miguens Malta da Costa com Colombe des Quarts

  • Diogo Ramires com Hollywood MCMilo e Snickers van het Lindehof

  • Maria Inês Sequeiros com Ballerina Girl DVO Z e C-Invictus Z

    Nos Estados Unidos da América, em Mill Spring, Tryon (NC), Luís Sabino Gonçalves vai competir no CSI3* com os cavalos Gallaxia de Ferval Z e Scoop de Septon Z.

    Já em Gassin – St. Tropez (França), Mandy Mendes Costa marca presença no CSI3* com Flocon de Bellevue e Gentleman de Pleville, e no CSI1* com Concept du Givre Z.

    Em Lier (Bélgica), Salvador Fonseca Ferreira participa no CSI2* com Hamlet DW Z, no CSI1* com Murcia, e no CSIYH com Kassandra GC.

    Por fim, em Roma (Itália), decorre o prestigiado CSI5* GCT, onde Duarte Seabra representa Portugal com Cooper LB e Cabernet di Fer Z. No CSI2* Open, participam ainda Luís Dolgner Ferreira com Jalalabad de Reve e Paula M 5, e Grace Healey com Maputo do Pocinho.

