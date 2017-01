Cavaleiros portugueses a competir além-fronteiras

Este fim-de-semana são cinco os cavaleiros portugueses que estarão nos Emirados Árabes Unidos a representar Portugal.

Em Abu Dhabi estão inscritos três cavaleiros no CSI3* W que vai decorrer de 5 a 7 de Janeiro, e no Dubai, dois cavaleiros de raides vão disputar o CEI3* 160Kms no sábado, dia 7 de Janeiro.

CSI3* W – ABU DHABI – 5 A 7 JANEIRO

Miguel Bravo com Cash Up e Cit Cat

João Marquilhas com W Diva Rosa MFS

CSIYH

Miguel Bravo com Z7 Qamar

João Marquilhas com Franciscus Sylt S

CSIJ A

Molly Hughes Bravo com Heritage HHS Fortuna

CEI3* 160 KMS – DUBAI – 7 DE JANEIRO

Tem lugar no Dubai Equestrian Center, o CEI3* 160 Kms com a presença de dois raidistas Portugueses:

Rui Pereira com Rieden

João Maria Moura com Distinto