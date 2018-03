Cavaleiros de obstáculos em competições internacionais esta semana 28 Março, 2018 7:41

Saiba quem vai representar a bandeira das quinas além fronteiras esta semana.

CSI3*, CSI1* e CSIYH VILAMOURA de 27 de Março a 1 de Abril de 2018

Inscritos 170 cavalos com cavaleiros nacionais

Mais informações em:

www.vilamouratour.com

CSI2* OLIVA (Espanha) de 27 de Março a 1 de Abril de 2018

JOÃO PEREIRA COUTINHO com Best Wishes, Centalouette, Chouff Z e Iris van T Hofken

CSI1* OLIVA (Espanha) de 27 de Março a 1 de Abril de 2018

CHLOE MENDES com Quinsberry

JESSICA ROSKILLY com Dicaletto Z e Equisto van het Weidse Hof

CSIYH OLIVA (Espanha) de 27 de Março a 1 de Abril de 2018

JOÃO PEREIRA COUTINHO com Folie du Balou

Mais informações em:

www.metoliva.com

CSI2* WELLINGTON (U.S.A.) de 28 de Março a 1 de Abril de 2018

RODRIGO SAMPAIO PEIXOTO com Colour Paint

JOAQUIM MALTA ABREU com Arino du Rouet

Mais informações em:

www.equestriansport.com

CSI2* CAGNES-SUR-MER (França) de 27 de Março a 1 de Abril de 2018

LUIS FERREIRA com Cegina du Mirador, Congo du Mirador e Trinidad du Mirador

CSI1* CAGNES-SUR-MER (França) de 27 de Março a 1 de Abril de 2018

LUIS FERREIRA com Caracas du Mirador

CSI2* KRONENBERG (Holanda) de 27 de Março a 1 de Abril de 2018

RODRIGO GIESTEIRA ALMEIDA com Elud, Isolde vd Heffinck, Jamal vd Heffinck e Kafka vd Heffinck

RODRIGO MORGADO com Eviva e Tasmina des Terdrix

MANUEL VASCONCELOS E SOUSA com Eldorado e Singa

CSI1* KRONENBERG (Holanda) de 27 de Março a 1 de Abril de 2018

RODRIGO GIESTEIRA ALMEIDA com Gaga E

MANUEL VASCONCELOS E SOUSA com Damieke e Febalt B

CSIYH KRONENBERG (Holanda) de 27 de Março a 1 de Abril de 2018

RODRIGO MORGADO com Côte d’Or Z

Mais informações em:

www.peelbergen.eu

CSIYH BONHEIDEN (Bélgica) de 28 de Março a 1 de Abril de 2018

BERNARDO MATHIAS com Folie van Het Hulst, Lancelot vd Heffinck, Messi vd Bisschop e Nona

Mais informações em:

www.csi-bonheiden.be