Cathrine Laudrup-Dufour vence novamente em Herning (VÍDEO)

A dinamarquesa Cathrine Laudrup-Dufour mostrou-se imbatível no Grande Prémio Freestyle em Herning, deixando as rivais 8,5% atrás. Montando a égua de 16 anos Mount St John Freestyle, em excelente forma, Cathrine alcançou uma pontuação extraordinária de 90,175%, garantindo a vitória na etapa de abertura da Taça do Mundo de Dressage FEI™, na Liga da Europa Ocidental — exatamente como fez no ano passado.
Patrik Kittel (SUE), vencedor da qualificativa de Herning em 2023 com Touchdown, ficou em segundo lugar desta vez, com 81,645%, enquanto a compatriota Maria von Essen, com Invoice, terminou muito próxima, em terceiro lugar, apenas a meio ponto percentual atrás.
