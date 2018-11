«Catch Me If You Can» para Anna Kellnerova

O alemão Paul Schockemöhle, proprietário da égua Oldenburg, Catch Me If You Can (x Catoki) de 10 anos, já decidiu vender esta fabulosa atleta equina. Foram vários os investidores interessados na compra de Catch Me If You Can que competiu nos Jogos Equestres Mundiais em Tryon montada pela alemã, Laura Klaphake on. Vale a pena recordar, que Jennifer Gates ofereceu 8 milhões de euros, por esta égua em Julho passado. .

Catch me If You Can, vai continuar a sua carreira desportiva com a jovem cavaleira checa, Anna Kellnerova que celebra 22 anos na próxima segunda-feira (26Nov).

Catch Me If You Can, foi montada durante quatro anos por Laura. Este conjunto conquistou a medalha de bronze por equipas em Tryon. No início deste ano conquistaram a Taça das Nações em Aachen e na Taça das Nações de Roterdão terminaram as duas rondas com zero pontos.